Werken aan wal en vijver kasteelpark Zwevezele zo goed als af Sam Vanacker

04 december 2019

15u56 3 Wingene Als alles goed gaat, worden de werken in en rond het kasteelpark van Zwevezele nog deze week afgerond. Eerder werd de wal rond het park uitgebaggerd en sinds vorig weekend zwemmen er weer vissen. De herstelling van de scheefgezakte muur is bijna af. Er komt straks ook een nieuwe fontein in de vijver.

De werken in het Kasteelpark begonnen na de zomer. Eerst werd de wal voor het eerst in twintig jaar nog eens uitgebaggerd. “Na twee harde zomers stond het water erg laag, terwijl het slib bijzonder hoog stond. Voor de werken werden de vissen zoveel mogelijk gered en overgebracht naar een andere plek, maar die hebben we vorig weekend terug kunnen uitzetten”, zegt schepen van Groenbeheer Hedwig Kerckhove (CD&V). “Tegelijk merken we dat de bron aan het begin van de wal weer zachtjes aan het stromen is. Op het diepste punt staat het waterpeil ondertussen al op 1,20 meter. Als kers op de taart gaan we nog voor een nieuw fonteintje installeren.”

Aansluitend op de baggerwerken startte een aannemer met de restauratie van de muur aan de kant van de Meiboomstraat. Die werken zijn zo goed als af. “Op sommige plaatsen was de muur verzakt, terwijl een omgevallen boom er ook een gat in had gemaakt. Op bepaalde plekken is de muur tot op de fundering herbouwd, op andere plekken is die gerenoveerd. Telkens werd zoveel mogelijk met de oorspronkelijke stenen gewerkt. Deze week zal de kant van de straat normaal klaar zijn, al is het mogelijk dat de aannemer volgende week aan de andere kant nog enkele verstevigingswerken moet uitvoeren.”