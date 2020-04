Werken aan Beernemsteenweg worden hervat Sam Vanacker

24 april 2020

11u21 0 Wingene Op maandag 27 april worden de werken op de Beernemsteenweg in Wingene hervat. Sinds half maart lagen de riolerings- en wegenwerken stil door het coronavirus.

“We zijn als gemeente blijven aandringen om de werken weer op te starten van zodra het veilig kan”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “Ondertussen hebben we bevestiging ontvangen van de aannemer. Veiligheid blijft onze eerste prioriteit en de aannemer neemt de nodige maatregelen, zodat zijn medewerkers veilig aan de slag kunnen.”

Vanaf maandag tot half mei wordt de rijweg aan de industriezone in Wildenburg aangepakt. Goten en boordstenen worden gegoten en aansluitend wordt de weg afgewerkt met steenslagfundering en asfalt. Ook in de Verlorengoedstraat starten de werken maandag. Tijdens de eerste fase wordt daar verder gewerkt aan de fundering. In mei volgen de asfalteringswerken. De bewoners krijgen van de aannemer nog een brief in de bus over de toegankelijkheid tijdens deze fase van de werken. Vanaf maandag is de Beernemsteenweg onderbroken aan de industriezone in Wildenburg. Omleidingen vind je op www.wingene.be/beernemsteenweg.