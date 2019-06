Weer rijdt zoekende trucker zich vast op kruispunt in Fazantendreef VHS

17 juni 2019

19u07 4 Wingene Voor de vierde keer in korte tijd moest een vrachtwagen maandagochtend getakeld worden nadat die in de Fazantendreef in Wingene in de problemen was geraakt. Opnieuw ging het om een trucker die reed waar hij eigenlijk niet hoorde te rijden.

Een Oekraïense chauffeur negeerde het verbodsbord op de Beernemsesteenweg, die nu al maanden afgesloten is voor wegenwerken. De man reed richting Wildenburg. Toen hij merkte dat hij verderop niet meer door kon, sloeg hij rechts de Fazantendreef. Honderden meters verder, op het kruispunt met de Oude Bruggeweg, liep het verkeerd. De man probeerde rechts af te slaan, maar zakte met de rechterachterwielen van zijn oplegger half in de gracht naast de weg. Er kwamen twee takelwagens aan te pas om het gevaarte, dat gelukkig nauwelijks geladen was, weer met alle wielen op het asfalt te krijgen.

Niet de eerste, niet de laatste

Vorige week dinsdag was de Fazantendreef ook al uren afgesloten voor een gelijkaardig ongeval. Toen ging het om het een Litouwse trucker die zich te ver had gewaagd. Hij was niet de eerste die zich liet vangen. Zo kantelde in april ook al een aanhangwagen met isolatiemateriaal in de gracht aan het kruispunt. Dat gebeurde toen de Nederlandse trucker na een levering in de buurt via de smalle weggetjes op Wildenburg weer op de Beernemsesteenweg probeerde te raken.

Het ongeval van maandag zal vermoedelijk ook niet het laatste zijn. De werken aan de Beernemsesteenweg zijn nog lang niet afgelopen en tot dan zullen truckers blijven proberen te raken waar ze willen op weggetjes die daar niet voor dienen.