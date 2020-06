Weekendvieringen weer van start in Sint-Amanduskerk Sam Vanacker

09 juni 2020

13u13 1 Wingene De Veiligheidsraad heeft beslist dat publieke liturgische weer mogen plaatsvinden in de kerk, mits het volgen van een draaiboek. Vanaf dit weekend kunnen de gelovigen op zaterdag om 17.30 uur en op zondag om 9.30 uur weer terecht in de Sint-Amanduskerk in Wingene.

“We doen er alles aan om de risico’s te beperken en het voor onze gelovigen en vrijwilligers zo veilig mogelijk te maken”, zegt diaken Danny Vandenbroucke. “Social distancing blijft op elk ogenblik nodig. Vandaar dat we starten met de weekendliturgie in de grootste kerk van Wingene. In de twee andere kerken Sint-Jan en Sint-Joris Wildenburg is voorlopig geen liturgie, maar je kan er wel terecht voor doopsels, huwelijken en uitvaarten.”

Aan de ingang van kerk is alcoholgel beschikbaar. In navolging van de regels werd het maximum aantal aanwezigen in de kerken bepaald. In de Sint-Amanduskerk mogen 65 mensen binnen, in Sint-Jan 40 en in Sint-Joris Wildenburg 25. “Dit beperkte aantal komt doordat er maar een persoon per tien vierkante meter binnen mag”, legt priester Bart Malfait uit. “Het parochieteam moet bij elke viering een medewerker aanduiden die dit controleert. Aanwezigen die onder eenzelfde dak wonen kunnen wel naast elkaar zitten. Ondanks de uitzonderlijke maatregelen zijn we blij dat we geleidelijk aan de weekendliturgie kunnen opstarten en we nodigen in naam van het interparochiaal team iedereen uit naar de vieringen.”