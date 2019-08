Wandelen en lopen tijdens vijfde Memorial Diether Cornaer SVR

08 augustus 2019

13u49 2 Wingene Op zaterdag 17 augustus vindt de vijfde editie plaats van de Memorial Diether Cornaer. N et als vorig jaar staan een jeugdloop, een volksloop en een wedstrijdloop op het programma.

Net als vorig jaar is er ook een ‘Stappen met Diether-wandeling’, waarbij iedereen vrij rondjes van twee kilometer kan lopen of stappen tussen 14 en 16 uur op het sportpark. Per afgelegde ronde krijgt iedereen een flesje bier (met een maximum van zes flesjes bier per deelnemer). De jeugdlopen starten om 17.30 uur, de volksloop (3,6 kilometer) om 18.15 uur en de wedstrijdloop (10,8 kilometer) start om 18.45 uur. De wedstrijd maakt deel uit van het criterium Lopen in het Molenland. De start en aankomst liggen op het sportpark in de Beernemstraat. Info en inschrijvingen via sportdienst@wingene.be.

Het evenement is vernoemd naar de Wingense sportpromotor die eind juli 2014 op 36-jarige leeftijd overleed bij een ongeval op de terugweg van Tomorrowland. Met de memorial blijft de gemeentelijke sportdienst zijn nagedachtenis in ere houden.

Meer over Tomorrowland

Molenland

Beernemstraat

sport

sportdiscipline