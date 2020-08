Wandelaar ontdekt sluikstort in Eikendreef Sam Vanacker

10 augustus 2020

09u02 0 Wingene Vlaams Parlementslid en Wingens milieuschepen Brecht Warnez (CD&V) plaatste zondag een foto van een sluikstort in de Eikendreef op Facebook . Het bericht werd al meer dan vierhonderd keer gedeeld en leverde veel verontwaardigde reacties op.

“Op zondag 9 augustus heeft een wandelaar vastgesteld dat iemand een grote lading vuilnis gestort heeft aan de rand van het bos in de Eikendreef. De melding kwam bij mij terecht en ik deed een oproep om de post te delen, in de hoop de vervuiler op te sporen”, zegt Warnez. “Dat het zoveel gedeeld werd, toont aan dat het veel inwoners ergert. Ook ik ben kwaad. Elke dag werken we aan een propere natuur en gemeente en dan gebeurt dit. Vlakbij een prachtig bosgebied.”

Wingene investeerde dit jaar al in een tweede mobiele camera om zulke vormen van overlast aan te pakken, terwijl ook afvalintercommunale Mirom geregeld mobiele camera’s inzet. Warnez roept op om hem eventuele tips te bezorgen. Wie iets gezien heeft kan mailen naar brecht.warnez@wingene.be.