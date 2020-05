Vrouw lichtgewond na stevige buiteling door botsing op kruispunt VHS

29 mei 2020

11u43 2 Wingene Op het landelijk kruispunt van de Lavoordestraat met de Heremeersstraat in Zwevezele gebeurde vrijdagmorgen een zwaar ongeval. De menselijke tol bleef gelukkig beperkt.

Een automobilist uit Torhout naderde het kruispunt vanuit de Heremeersstraat en merkte, allicht door de laagstaande zon niet, dat rechts van hem uit de Lavoordestraat een ander voertuig kwam gereden. Het kwam tot een ferme botsing. De Hyundai i40 van de Torhoutenaar reed in de flank van een Renault Espace, bestuurd door een vrouw uit Tielt. Beide automobilisten waren op weg naar hun werk.

Penibele situatie

Door de klap kantelde de monovolumewagen van de vrouw uit Tielt. De Renault Espace kwam wat verder op z’n dak tot stilstand in de gracht. De brandweer repte zich ter plaatse om de bestuurster, die vast hing in haar veiligheidsgordel, uit haar penibele situatie te bevrijden. De vrouw werd uit voorzorg naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht. Ze liep lichte verwondingen op. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op het kruispunt maar tot grote problemen leidde dat niet.