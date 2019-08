Vrijgeweidkoerse houdt het uitzonderlijk bij omloop voor juniores SVR

20 augustus 2019

16u13 1 Wingene Op zondag 25 augustus is er op het Vrijgeweid in Zwevezele een open omloop voor juniores. Tot op heden werd er op de Vrijgeweidkoerse ook telkens een criterium voor nieuwelingen en een handbikewedstrijd georganiseerd, maar door omstandigheden zijn die twee dit jaar weggevallen.

De Vrijgeweidkoerse is ondertussen een traditie die al meer dan 45 jaar bestaat. Telkens werd er een criterium voor nieuwelingen en juniores georganiseerd en zeven jaar geleden kwam daar ook nog eens een handbikewedstrijd bij, goed voor drie koersen. “Dit jaar hadden we beslist om enkel nog de juniores en de handbikers te laten rijden, maar spijtig genoeg kregen we te elfder ure te horen dat er geen handbikewedstrijd meer zou worden georganiseerd op ons parcours”, legt Noel Lammertyn van de Vrijgeweidvrienden uit. “Daardoor is er dit jaar uitzonderlijk alleen een omloop voor juniores. We hopen er volgend jaar terug een koers voor nieuwelingen aan te koppelen.”

De koers start op 25 augustus om 14 uur aan het koerscafé in de Vannekensstraat ter hoogte van huisnummer 32. Er wordt 94 kilometer gereden over twintig ronden en er wordt gewerkt met premies en een puntenklassement