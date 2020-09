Vrachtwagenchauffeur Timmy mag opnieuw deelnemen aan Iron Man van Hawai Sam Vanacker

07 september 2020

11u32 0 Wingene Zwevezelenaar Timmy Deman heeft zich al voor de derde keer in zijn carrière geplaatst voor de moeder van alle triatlons. In oktober 2021 staat de 38-jarige vrachtwagenchauffeur aan de start van de Iron Man in Hawai.

Door de coronamaatregelen had zijn deelname wat voeten in de aarde - twee negatieve coronatesten waren verplicht - maar Timmy Deman deed vorig weekend mee met de Iron Man in de Estse hoofdstad Talinn. Met een tijd van 8 uur, 56 minuten en 23 seconden eindigde hij zaterdag op de zevende plaats in zijn leeftijdscategorie. In het algemene klassement werd hij 22ste. “Normaal is er op zondag een awardceremonie waar je te weten komt of je geplaatst bent voor Hawai of niet, maar door corona werd dat geschrapt”, zegt Timmy. “In de plaats daarvan werden de deelnemers op zondag opgebeld door de organisatie. Het was bang afwachten, maar gisteren om 16.40 uur kreeg ik het verlossende telefoontje. In oktober 2021 mag ik opnieuw naar Hawai.”

Het is al de derde keer dat Timmy zich plaatst voor de Iron Man in Hawai, al zal het in 2021 pas de tweede keer zijn dat hij deelneemt. Ook in 2017 had hij een ticket beet, maar dan moest hij wegens ziekte afzeggen. In oktober 2019 maakte hij echter wel zijn droom waar en stond hij voor het eerst aan de start. Hij kwam toen als vijfde Belg over de meet.