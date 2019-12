Voedselbank De Kapstok uit Pittem vraagt extra steun van gemeente Wingene Sam Vanacker

17 december 2019

12u28 0 Wingene Voedselbank De Kapstok uit Pittem vraagt meer financiële steun van Wingene. Wingene heeft zelf geen voedselbank of Sint-Vincentiusvereniging en steeds meer gezinnen uit Wingene maken gebruik van de voedselbanken in Pittem en Tielt.

Sinds 2017 betaalt de gemeente elk jaar 1.500 euro aan De Kapstok in Pittem, die in tegenstelling tot haar Tieltse tegenhanger niet op Europese fondsen kan rekenen. Oppositieraadslid Martine Devisscher (sp.a) wil dat dit bedrag zo snel mogelijk verhoogd wordt met 500 euro. “De Kapstok wil een hogere toelage. Terecht, want sinds 2017 is het aantal gezinnen uit Wingene dat er gebruik van maakt toegenomen. In 2017 waren dat 19 gezinnen of 36 personen. In 2018 stond de teller op 22 gezinnen of 41 personen. In 2019 ging het al om 27 gezinnen, goed voor 58 mensen. Dat betekent dat de helft van de gebruikers van de Kapstok afkomstig is uit Wingene.”

Schepen van Sociale Zaken Tom Braet (CD&V) bevestigt die cijfers. “Vorige week hebben we hierover een formele vraag gekregen van De Kapstok. Ik heb al een afspraak gemaakt met mijn Pittemse collega en in januari gaan we de mogelijkheden bekijken. Sowieso gaan we de samenwerking met De Kapstok behouden.”