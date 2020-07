VLM legt nieuw bos met vijver aan ter compensatie voor gekapte bomen voor aanleg fietspad Sam Vanacker

09 juli 2020

12u38 0 Wingene De Vlaamse Landmaatschappij gaat een perceel grasland in de Vagevuurstraat in Wingene deels uitgraven en bebossen als compensatie voor de aanleg van het fietspad langs de Beernemsteenweg.

Aansluitend op de werken in de Beernemsteenweg gaat het Agentschap Wegen en Verkeer in de tweede helft van 2021 tussen Wildenburg in Wingene en Aanwijs in Beernem een fietspad aanleggen. Dat fietspad passeert langs de bosrand van de Vagevuurbossen, waardoor enkele bomen gekapt moeten worden. Ter compensatie wordt een perceel grasland in de Vagevuurstraat deels bebost. Het perceel is eigendom van Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt 88.591 euro voor de werken.

Nieuw ven van 60 op 40 meter

“Op het perceel gaan we een laaggelegen zone uitgraven”, zegt Karolien Bracke van VLM West. “Daar zal de open bedding komen van een gracht, die tot nu toe was ingebuisd. In het midden van die laagte gaan we een ven aanleggen van zestig op veertig meter en 1,25 meter diep. De grond van de uitgraving verhuisd naar het oostelijk deel van het perceel. Daar komt een lichte ophoging van ongeveer dertig centimeter. Deze zone van 1,1 hectare gaan we later bebossen en aan de noordelijke kant gaan we een eikendreef herstellen.”

De grondwerken gebeuren deze maand, de aanplanting van het bos staat gepland in het volgende plantseizoen 2021-2022. Voor het verkeer is de hinder in de Vagevuurstraat tijdens de werken minimaal.