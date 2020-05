Vlaamse subsidies voor veiliger schoolomgevingen in Wingene, Pittem en Ruiselede SVR

15 mei 2020

15u14 4 Wingene Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft een reeks subsidieaanvragen voor veiliger schoolomgevingen goedgekeurd. Alles samen wordt bijna 600.000 euro geïnvesteerd om 81 schoolomgevingen in 34 gemeenten veiliger te maken. In onze regio konden Wingene, Pittem en Ruiselede op subsidies rekenen.

Via de subsidie ‘veilige schoolomgevingen’ kunnen gemeentebesturen dossiers indienen om de veiligheid in schoolomgevingen te verhogen met relatief kleine en snel uitvoerbare ingrepen. De middelen werden afgelopen jaar bijvoorbeeld ingezet om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden opnieuw aan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen. Wingene pakte de schoolomgevingen in Wildenburg en de Hille aan en kon daarvoor op een subsidie van 25.780,69 rekenen. Ondertussen is er een nieuwe aanvraag lopende voor De Horizon, Sint-Jan en Sint-Elooi. Pittem kreeg 4.449,97 euro, Ruiselede, waar de Pensionaatstraat omgevormd werd tot fietsstraat, kon rekenen op 2.464,98 euro.

De subsidiëring in kader van veilige schoolomgevingen wordt verder voortgezet in 2020. Lokale besturen kunnen een aanvraag indienen voor een subsidiëring van vijftig procent voor werken in een straal van honderd meter dan wel tot aan het volgende kruispunt, met een maximum van 25.000 euro.