Vlaamse en provinciale subsidies voor meer groen in Wingene Sam Vanacker

12 december 2019

11u19 1 Wingene Wingene kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 250.000 euro voor de vergroening van de omgeving van het nieuwe gemeentehuis. Nog op vlak van groene maatregelen krijgt de gemeente ook een provinciale subsidie van 100.000 euro voor de modernisering van het ventilatiesysteem in recreatiebad De Alk.

De steun kadert in een subsidieronde van maar liefst 8,6 miljoen euro voor 69 klimaatprojecten op Vlaams grondgebied. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt voor Wingene via het klimaatfonds 250.000 euro uit voor het project ‘Een groen hart in centrum Wingene’. Dat meldt lokaal N-VA-fractieleider Pieter-Jan Verhoye. “Met de steun van de minister zetten we alvast een stap in goede richting om onze gemeente groener en leefbaarder te maken.” Concreet zal de subsidie gebruikt worden voor de aanleg van het park dat op termijn tussen het nieuw te bouwen vrijetijdscentrum en het gemeentehuis komt.

Nog op vlak van klimaatsubsidies is een projectaanvraag voor de vernieuwing van de luchtgroep van recreatiebad De Alk ook goedgekeurd, dit keer door de provincie. Alles samen trekt de provincie West-Vlaanderen ruim een miljoen euro uit voor twaalf projecten die passen in het provinciaal reglement dat zich richt op CO2-besparing. 100.000 euro gaat in het kader daarvan naar een energiezuiniger ventilatiesysteem voor het zwembad van Wingene.