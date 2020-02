Vlaams geld voor cultuurproject in school Wildenburg Sam Vanacker

04 februari 2020

14u41 0 Wingene Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft 37 scholen in West-Vlaanderen financiële steun voor meer cultuur in de klas. Zo kunnen leerkrachten samen met kunstenaars creatieve projecten organiseren. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een subsidie tot tweeduizend euro. Ook een project in Wildenburg werd geselecteerd.

“Niet elke leerling gaat met zijn ouders naar de bib of het theater, dus halen we cultuur naar de klas”, zegt Weyts. “Via het dynamoPROJECT geven we steun aan leerkrachten die samen met bijvoorbeeld een schrijver of een kunstenaar een creatief klasproject op poten zetten. Een professionele jury beoordeelde alle aanvragen en we investeren in cultuurprojecten in 185 scholen in Vlaanderen, goed voor meer dan 12.000 leerlingen. Het gaat om meerdaagse klasprojecten waarbij leerkrachten samenwerken met een of meerdere culturele partners.”

Pieter-Jan Verhoye, fractieleider van N-VA Wingene-Zwevezele, laat weten dat in onze regio het project ‘Ontdek De Kunstenaar in Jezelf’ in basisschool Wildenburg werd goedgekeurd.