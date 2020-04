Vijf CD&V-afdelingen zamelen samen laptops in voor afstandsonderwijs Sam Vanacker

21 april 2020

09u50 0 Wingene De CD&V-afdelingen van Pittem-Egem, Lichtervelde, Meulebeke, Tielt en Wingene slaan de handen in elkaar om laptops in te zamelen voor kinderen in het lager onderwijs. De actie is pas gestart, maar nu al staat de teller op vijftig laptops.

Leerkrachten zijn sinds maandag massaal gestart met digitaal lesgeven. Maar niet alle gezinnen hebben thuis een pc of laptop op overschot. “Als die dan ook nog eens gedeeld moet worden met broer of zus, wordt het echt moeilijk”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. “Daarom zijn we sinds de start van paasvakantie laptops aan het verzamelen om die gezinnen te ondersteunen. Met resultaat, want ondertussen hebben we een vijftigtal laptops ingezameld. Omdat bij de grotere Vlaamse inzamelactie de lagere scholen wat buiten de schot blijven, hebben we de lokale lagere scholen uit onze regio de eerste kans geboden om die laptops te gebruiken.”

Laptops nog steeds welkom

De actie loopt nog steeds. Bedrijven of particulieren die nog een laptop willen schenken, kunnen dat nog steeds op afspraak. In Pittem-Egem kan je terecht bij Els Goeminne en Nathalie Delaere (0473/29.08.34 of els.goeminne@gmail.com), in Lichtervelde moet je bij Steven Kindt zijn (0476/26.57.56 of kindt.steven@gmail.com), in Meulebeke zamelt Anneke Dejonghe de laptops in (0478/23.71.25 of info@annekedejonghe.be), in Tielt kan je afspreken met Klaas Carrette (0473/83.62.26 of klaas.carrette@belgacom.net), in Wingene ten slotte kunnen laptops naar Geert Dedecker (0478/26.37.40 of grt.dedecker@gmail.com) gebracht worden.