Vier fietsen gestolen van scoutskamp LSI/SVR

16 juli 2019

09u51

Bron: LSI/SVR 0 Wingene Tijdens een fietskamp van de scouts van Diksmuide zijn afgelopen week vier fietsen van de kampplaats in Wingene gestolen. Met een oproep op Facebook hoopt één van de moeders Charlot Van D’huynslager toch nog de kostbare fietsen terug te vinden.

De eerste fietsdiefstal vond al na enkele dagen plaats, toen de deelnemers aan het fietskamp op tweedaagse trektocht waren vertrokken en de fietsen in de tenten achterbleven. “Maar toen na afloop van het kamp de vrachtwagen met materiaal en container met fietsen maandag opnieuw in Diksmuide werd afgeleverd, bleken nog eens drie fietsen van meisjes verdwenen”, aldus Charlot. “Die moeten zondagnacht gestolen zijn. Onder meer die van mijn dochter Louise (14). De dader(s) wist(en) blijkbaar goed wat ze wilden want ze pikten er de nieuwste fietsen uit en verplaatsten daarvoor zelfs oudere exemplaren.”

De moeder plaatste foto’s van de gestolen fietsen op Facebook in de hoop dat iemand ze nog zou opmerken. De ouders moeten zelf klacht indienen bij de politie.