Vervoerregio Roeselare lanceert enquête als hulp bij opmaak regionaal mobiliteitsplan

20 juli 2020

De Vervoerregio Roeselare, waar Wingene ook deel van uitmaakt, is bezig met de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan. Om te weten hoe de burger tegenover het verkeer op vandaag staat, lanceren ze een enquête. Daarmee gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen hoe de burger het aantal verkeersdoden tot nul zou herleiden, hoe zij tegenover vrachtverkeer door steden en dorpen staan, of we de auto vaker aan de kant moeten laten staan,… De enquête kan ingevuld worden tot 31 augustus en vind je hier. De antwoorden zullen benut worden om te komen tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achter staan.