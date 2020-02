Vernieuwing binnen bestuur Bruegelcomité Sam Vanacker

11 februari 2020

12u29 3 Wingene Het Bruegelcomité van Wingene, dat sinds 1991 al zeven keer een Bruegelstoet heeft georganiseerd, heeft een nieuw bestuur. Vorig jaar besloten voorzitter Xavier Deserrano en penningmeester Tom Debie een stap opzij te zetten en ondertussen is er vers bloed gevonden.

Bertrand Nemegeer, die er al van in het prille begin bij is en het voorzitterschap bekleedde voor Xavier, trok samen met Katrien Delodder op zoek naar nieuwe bestuursleden. “Onze zoektocht werd een succes en de Bruegelwagen blijft verder rijden”, zegt Katrien. “Dirk Demeyer neemt het secretariaatswerk voor zijn rekening en Nick Schotte wordt de nieuwe penningmeester. Het voorzitterschap wordt tijdelijk nog even gedragen door Bertrand, later wordt in het bestuur een nieuwe voorzitter gekozen.”

Reuzenstoet in de maak

“Ondertussen werd al een en ander vastgelegd voor de komende editie. We kunnen nu al verklappen dat er in het eerste weekend van september een reclamestoet door Wingene zal trekken, gevolgd door een reuzenstoet.” Katrien benadrukt dat Xavier en Tom met hun bestuursploeg prachtig werk hebben verricht. “De stoet in 2018 was een voltreffer en Wingene was weer volop de Bruegelgemeente waar gelachen en gefeest werd. Ook de Bruegelwandeling en de markt met lokale handelaars werd door de Wingenaars fel gesmaakt. Xavier en Tom zijn trouwens hun Bruegelhart niet verloren en zullen blijven meewerken aan de evenementen.”