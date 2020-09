Verkoop seniorenwoningen De Schakel roept vragen op voor huurders, schepen sust: “We gaan niemand op straat zetten” Sam Vanacker

04 september 2020

11u01 0 Wingene Het gemeentebestuur is van plan om in 2021 de dertig seniorenwoningen van De Schakel langs de Hoogweg in Wingene te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij. Oppositieraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen) vreest dat die verkoop niet in het voordeel van de huurders zal uitvallen, maar volgens schepen Tom Braet (CD&V) kunnen ze gerust zijn.

“De 30 woningen van de Schakel en de bijhorende 8 garages worden, indien CD&V haar plannen doorvoert, voor 2 miljoen euro verkocht aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen IZI. Daarmee verarmt de gemeente door het eigen patrimonium te verkopen, maar het zorgt ook voor onzekerheid bij de huidige bewoners”, aldus Devisscher. “Zullen de bewoners kunnen blijven en kan er verder een beroep gedaan worden op de diensten van wzc Amphora bij noodgevallen?”

Volgens schepen van Sociale Zaken Tom Braet (CD&V) kunnen de meeste bewoners op beide oren slapen. “Drie van de dertig bewoners bezitten een eigen woning, wat bij een sociaal verhuurstatuut een belemmering is om te kunnen blijven wonen, maar we gaan voor hen oplossingen zoeken. We gaan heus niemand op straat zetten. Bovendien zal de gemiddelde huurprijs flink naar beneden gaan. Vandaag betalen huurders 550 euro. Onder het sociaal stelsel zal dat gemiddeld nog 318 euro bedragen. Amphora is verder bereid om assistentie te blijven voorzien en het noodoproepsysteem dat aanwezig is in de seniorenwoningen blijft ook hangen, al zal de sociale huisvestingsmaatschappij die dienst niet overnemen. Wel zullen we met Amphora en de gemeente die dienst blijven aanbieden. Alleen zullen huurders er dan wel apart voor moeten betalen, terwijl dat vroeger in de dagprijs vervat zat.”