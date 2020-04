Verkest vaardigt burgemeestersbesluit uit om bezoek in woonzorgcentra te verbieden: “Zo nemen we de onduidelijkheid meteen weg” Sam Vanacker

16 april 2020

De Veiligheidsraad besliste gisterenavond dat beperkt bezoek in woonzorgcentra opnieuw wordt toegelaten. Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) van Wingene aarzelde gisteren niet om meteen scherp te reageren en vaardigt daarover nu een burgemeestersbesluit uit. "In Wingene wordt bezoek in de woonzorgcentra onder geen enkele voorwaarde toegelaten."

De burgemeester blijft bij zijn standpunt. “Het is te vroeg om de maatregelen in woonzorgcentra te versoepelen. Er wordt met man en macht gewerkt om de verspreiding van dit dodelijk virus zoveel mogelijk tegen te houden, dan ga je de deuren niet gewoon openzetten. Met de crisiscel is ondertussen overlegd met beide woonzorgcentra in de gemeente. De directie en de woonzorgkoepel GVO scharen zich volledig achter de beslissing om geen bezoek toe te laten.” Volgens de burgemeester gaat de fysieke gezondheid nu voor. “De meest kwetsbaren in onze gemeenschap verdienen al onze aandacht. Geen bezoek toelaten is nu de beste bescherming die we hen kunnen bieden. Via het burgemeestersbesluit nemen we alle onduidelijkheid hierover weg.”

Vlaams Parlementslid en schepen Brecht Warnez (CD&V) roept alle burgemeesters en parlementsleden in Vlaanderen op om dit besluit te volgen. “Hier moet de lokale autonomie spelen. De vraag is ook uitdrukkelijk aan de minister van Binnenlands Bestuur gesteld om dit te respecteren en de burgemeestersbesluiten niet te vernietigen.”

Wingene is overigens niet de enige gemeente die er zo over denkt. Ook in Pittem, Staden en Hooglede zal voorlopig geen bezoek in de woonzorgcentra worden toegelaten.