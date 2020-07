Veiliger schoolomgevingen in Hille, Sint-Elooi en Sint-Jan Sam Vanacker

09 juli 2020

09u33 2 Wingene De schoolomgevingen in Hille, Sint-Elooi en Sint-Jan worden deze zomer nog aangepakt. De gemeente investeert dit jaar bijna veertigduizend euro in veiliger schoolomgevingen. De grootste ingreep staat gepland in Sint-Jan.

In Hille en Sint-Elooi komen vrolijke octopuspalen en -beugels die bestuurders erop attent maken dat ze een schoolomgeving naderen. “De grootste ingreep staat in Sint-Jan gepland”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V). “Na de herinrichtingswerken van de dorpskern wordt een permanente, veilige doorsteek van de school naar het vernieuwde kerkplein aangelegd. De ouders en leerlingen kunnen via deze handige wegel het kruispunt in de buurt vermijden. We hopen alle werken tijdens de zomer te kunnen uitvoeren. Zo kunnen we het nieuwe schooljaar veiliger starten.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakte woensdag bekend dat de helft van het totale investeringsbedrag van 40.000 euro terugbetaald wordt door de Vlaamse overheid.