Exclusief voor abonnees Van pop-upfrituur in garage tot nieuwe automatenshop: corona dwingt deze cateraars creatief te zijn Sam Vanacker

14 september 2020

15u16 10 Wingene Voor cateraars en eigenaars van foodtrucks is het pompen of verzuipen. Door de coronacrisis is er al maanden amper werk, terwijl de steunmaatregelen weggevallen zijn. Veel West-Vlaamse ondernemers vonden een creatieve oplossing om het verlies aan inkomsten te beperken en hun levenswerk niet zomaar verloren te laten gaan.

Tijdens de lockdown schakelden horecazaken en traiteurs massaal over op een afhaaldienst, al dan niet in combinatie met een webshop. Ook na de heropening van de horeca in juni behielden heel veel restaurants die extra service. Voor traiteurs en eigenaars van foodtrucks liggen de kaarten echter anders. Ze mogen sinds 8 juni weer werken, maar er zijn amper feestjes, dus is er weinig of geen werk. Over die catch-22 trok cateraar Prèt-a-manger eerder al aan de alarmbel in een open brief naar Wilmès. Door die situatie zitten veel cateraars en eigenaars van foodtrucks nu in een bijzonder lastig parket. Deze zes ondernemers bleven alvast niet bij de pakken zitten.

