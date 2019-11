Vagevuurbossen worden anderhalve hectare groter op Dag van de Natuur Sam Vanacker

14 november 2019

12u21 0 Wingene Natuurpunt De Torenvalk is op zoek naar helpende handen voor een boomplantactie op de 41ste Dag van de Natuur. Op zaterdag 23 november gaan namelijk 1.500 nieuwe bomen en struiken de grond in in de regio. Het grootste deel daarvan wordt in de Vagevuurbossen geplant.

“Door de eerder geplande uitdunning van het Agentschap Natuur en Bos en de daaropvolgende rechtszaak, kwamen de Vagevuurbossen het voorbije jaar vooral negatief in het nieuws”, zegt Dany Depauw van De Torenvalk. “Maar er is ook goed nieuws dat aandacht verdient. Op de Dag van de Natuur gaan we er anderhalve hectare nieuw bos aanplanten. Op die dag zullen er ongeveer tweehonderd vrijwilligers aan de slag zijn op tien verschillende locaties. De aanplant in het Vagevuurbos is daarbij het grootste project.”

Loofbomen

“Niet alleen planten we in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos 1.500 nieuwe bomen en struiken, er wordt ook een stuk dreef hersteld en we zorgen voor heidebeheer, exotenbestrijding en omvormingsaanplantingen. Een aantal delen van het bos bestaat nog altijd uit vrij monotone naaldhoutbestanden. Op open plaatsen die ontstaan zijn bij eerdere dunningen gaan we groepjes van 25 loofbomen planten. Zo vergroot de diversiteit van het bos. Een aardig werkje, want alles moet manueel gebeuren. Daarom zijn we nog op zoek naar een zestigtal vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen willen steken.”

Vrijwilligers kunnen zich inschrijven via https://www.detorenvalk.be/dvdn, op 0473/71.30.61 (Dany Depauw) of via lieven.plettinck@detorenvalk.be. Er wordt afgesproken om 9 uur op de parking van het opvangcentrum van het Rode Kruis in de Boskapeldreef 6 in Wingene. Over de middag wordt een picknick georganiseerd. Desgewenst kan je ook deelnemen voor een halve dag. Ook voor andere (kleinschaligere) acties in Dentergem, Ruiselede, Oeselgem, Tielt, Lichtervelde en Ardooie kan ingeschreven worden.