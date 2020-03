Unizo Wingene-Zwevezele gaat op zoek naar de Ondernemer van het Jaar Sam Vanacker

15u15 3 Wingene Unizo Wingene-Zwevezele maakt zich op voor de derde editie van het tweejaarlijkse Gala van de Leeuw. Op die gala-avond op zaterdag 21 maart wordt op zoek gegaan naar de ondernemer van het jaar van de gemeente Wingene-Zwevezele.

“Zelfstandige ondernemers zijn onmisbaar in onze gemeente”, zegt lokaal Unizovoorzitter Nathalie Bauwens. “Ze verdienen het om in de kijker geplaatst te worden. Met het Gala van de Leeuw, zowat de Oscars van het bedrijfsleven in Wingene-Zwevezele, gaan we op zoek naar de ondernemers van het jaar in vier categorieën. Die categorieën zijn starter van het jaar, handelaar van het jaar, stielman van het jaar en ondernemer van het jaar. Uit de inschrijvingen voor deze editie werd door een professionele zeskoppige vakjury een eerste selectie gemaakt van drie genomineerden per categorie.”

Tijdens de gala-avond met diner, die dit keer in de sporthal van Wingene plaats vindt, kiezen de aanwezigen - bij de vorige edities kon het gala rekenen op 450 man - dan via een geheime stemming de winnaars. Zowel de genomineerden als de uiteindelijke winnaars worden pas bekendgemaakt op de avond zelf. Na de uitreiking van de awards is er aansluitend een optreden van de band Domino, gevolgd door een dansfeest met dj Tom Serru.

Kaarten voor het gala kosten 95 euro per persoon. Inschrijven kan nog tot 15 maart via www.galavandeleeuw.be.