Unizo en gemeente houden nieuwe eindejaarsactie onder de doopvont Sam Vanacker

26 november 2019

11u44 3 Wingene De gemeente Wingene en Unizo slaan de handen in elkaar voor een gloednieuwe eindejaarsactie. 55 handelaars doen mee aan de actie, die loopt van 1 tot en met 31 december. De hoofdprijs is een weekendje weg voor twee.

“Met de eindejaarsactie willen we de lokale handelaars ondersteunen en voor de organisatie ervan werken we nauw samen met Unizo”, zegt schepen van lokale economie Ann Mesure (CD&V). “Dat er bij deze eerste editie meteen 55 handelszaken op de kar springen is alvast een succes. Er wordt met spaarkaarten gewerkt en bij iedere aankoop bij een deelnemende handelaar krijg je een stempel. Voor een volle stempelkaart heb je vier stempels van vier verschillende handelaars nodig.”

Na afloop van de actie trekt een onschuldige hand uit alle volle stempelkaarten dan de winnaars. Elk van de deelnemende handelaars geeft waardebonnen van 25 euro weg en de hoofdprijs is een weekendje weg ter waarde van 500 euro. De tweede en derde prijs zijn respectievelijk een diner voor vier personen en een wijntasting voor tien personen.

Stempelkaarten zijn te verkrijgen bij de handelaars en volle spaarkaarten kunnen tot 5 januari ingediend worden bij een van de deelnemende handelszaken. Een overzicht van de deelnemende handelaars is terug te vinden op www.wingene.be/eindejaarsactie