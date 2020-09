Uitgebrande BMW zorgt voor 6 kilometer file op E403 richting Brugge: “Pas 2 maanden geleden gekocht.” LSI

15 september 2020

17u56

Bron: LSI 0 Wingene Langs de E403 in Zwevezele (Wingene) is dinsdagnamiddag rond 16.30 uur een BMW 420 volledig uitgebrand. De automobilist bleef ongedeerd maar de brand zorgde tijdens de avondspits richting Brugge voor een half uur bumperen.

Een vijftiger uit De Haan reed van zijn werkplaats in Roeselare naar zijn woonplaats toen hij plots opmerkte dat er rook uit de motorkap kwam en zijn voertuig krachtverlies had. “Ik wou me nog wat verderop aan een inham parkeren maar zag al blaren op het koetswerk”, aldus de man. “Ik twijfelde niet en ging langs de kant. Even panikeerde ik 10 seconden toen ik aanvankelijk mijn deur niet open kreeg. Gelukkig lukte het toch en kon ik nog wat persoonlijke spullen en papieren meenemen. Ik legde ze wat verderop op de grond. Maar het vuur van de wagen zette ook de grasberm in brand. Mijn papieren zijn daardoor toch verloren. Gelukkig bleef ik ongedeerd. Maar het doet wel pijn mijn BMW’tje in de vlammen te zien opgaan. Ik had de wagen pas 2 maanden geleden gekocht. Een vrachtwagenchauffeur stopte nog en probeerde met een brandblusser nog te blussen maar dat was vergeefse moeite.”

De brand en de bluswerken zorgden er voor dat de rechterrijstrook richting Brugge een tijdlang voor alle verkeer afgesloten bleef. Dat zorgde voor een file van zo’n 6 kilometer van voor de afrit in Lichtervelde. Rond 17.30 uur kon het verkeer opnieuw stilaan op gang komen.