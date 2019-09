Uitgebeelde spreekwoorden vallen in de smaak op Bruegelfeesten VDI

01 september 2019

18u53

Bron: VDI 0

Het is 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel stierf en daar was dit jaar net wat extra aandacht voor op de Bruegelfeesten in Wingene. De Wingense Bruegelvereniging zorgt elk jaar bij de septemberkermis voor wat extra feestelijkheden en dat was nu niet anders. Dit jaar was er voor het eerst Pintje Dek, een muzikale ontdekkingstocht langs Wingense horecazaken. Andere gesmaakte toevoeging was een Bruegelwandeling waarbij de lokale toneelverenigingen spreekwoorden van vroeger treffend trachten uit te beelden. Onderweg kon je zo kennismaken met gezegden als ‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen”, en het uitbeelden van onder andere een ‘muggezifter’ aan woonzorgcentrum Amfora. Er was ook een gezellige Bruegelmarkt en een wagenspel van lokale toneelspelers.