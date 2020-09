Tweedelandelijker BBC De Westhoek Zwevezele staat voor grote test: ”Hopelijk komt Sint-Truiden heel sterk voor de dag” Bjorn Vandenabeele

17 september 2020

09u12 0 Wingene BBC De Westhoek Zwevezele degradeerde na het niet afgewerkte seizoen naar tweede landelijke. Coach Gino Defraeye bleef aan boord bij de Westhoek, maar voerde wel heel wat wijzigingen door in zijn spelerskern. Dit weekend is Sint-Truiden, een ploeg die een reeks hoger speelt dan Zwevezele, de tegenstander.

Coach Gino Defraeye is blij dat Zwevezele in de poulefase van de Beker van Vlaanderen een dergelijke tegenstander voorgeschoteld krijgt. De tegenstander moet Defraeye in staat stellen na te gaan hoe sterk zijn ploeg op dit moment al is. “Het is een wedstrijd die perfect op tijd komt voor mijn ploeg”, vertelt coach Gino Defraeye. “We zitten nu ongeveer halverwege de voorbereiding en dit is een uitgelezen kans om te zien waar we als ploeg staan op dit moment.”

Defraeye rekent erop dat Sint-Truiden op zijn sterkst aantreedt. “Hopelijk komt Sint-Truiden heel sterk voor de dag, want dat kan alleen maar in ons voordeel zijn. Al weet je in een voorbereiding op een nieuw seizoen natuurlijk nooit hoe groot je tegenstander het belang van zo’n wedstrijd inschat.”

Grote ambities voor het nieuwe seizoen

Zwevezele speelt na de degradatie uit eerste landelijke een reeks lager, dat brengt dan automatisch ook wat druk voor dit nieuwe seizoen mee. De Westhoekers speelden voor de promotie naar de hoogste landelijke reeks jaren mee aan de top van de competitie. “Na een veel te lange tussenstop door de coronacrisis zijn we als ploeg hard aan het werken om er de nodige automatismen in te krijgen. We speelden al enkele verdienstelijke wedstrijden, soms ook met een zeer beperkte kern. De ambitie is om ons komend seizoen te nestelen in de top van het klassement. Op dit moment missen we wel nog Basiel Dekeyzer met een voetblessure.”

Ook in Zwevezele is de aandacht en de schrik voor het coronavirus nog altijd aanwezig. “Verder hopen we het seizoen op een zo normaal mogelijke manier te kunnen afwerken en dat we allen gespaard kunnen blijven van covid-19. We kunnen daar dan ook alleen maar in slagen als iedereen zijn plichten nakomt.”