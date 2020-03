Twee leerkrachten Centrumschool besmet met Covid-19: school twee dagen dicht voor ontsmetting CDR

19 maart 2020

08u55 0 Wingene Twee leerkrachten van de Wingense Centrumschool zijn besmet met het coronavirus en ook andere leerkrachten vertonen symptomen. Dat blijkt uit een brief die het schoolbestuur en het gemeentebestuur aan de ouders richtten.

De toestand van de leerkrachten is stabiel en allen zijn niet meer aanwezig op school. Het schoolbestuur en het gemeentebestuur richtten zich tot de voorzitter van de Huisartsenkring Tielt, die advies inwon bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het Agentschap benadrukt dat er geen reden tot paniek is, maar uiteraard moeten er nu strikte maatregelen worden genomen worden”, luidt de brief. “Onze school sluit twee dagen, op donderdag 19 en vrijdag 20 maart, zodat het gebouw grondig ontsmet en gepoetst kan worden.”

Ouders worden uitdrukkelijk gevraagd hun kinderen dan ook niet naar de opvang te brengen en thuis op te vangen. “Als dit niet mogelijk is, bieden we vanuit de school opvang in de buitenschoolse opvang Duimelootje. Daarvoor hoef je niet meer in te schrijven, er is schoolpersoneel aanwezig.”

Normaal wordt de opvang op school opnieuw opgestart op maandag 23 maart. “Vertoont een van jouw gezinsleden symptomen? Neem dan telefonisch contact met je huisarts. Zij zorgen voor verdere instructies. Dit is voor ons geen makkelijke communicatie, maar het is onze plicht om hierover open en eerlijk te communiceren.”