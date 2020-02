Trouwen kan nu ook in erfgoedhuis De Kaplote Sam Vanacker

25 februari 2020

10u33 2 Wingene Vanaf 15 maart zet de gemeente de deuren van het gerestaureerde erfgoedhuis De Kaplote open voor trouwkoppels. Het gemeentebestuur was sowieso al van plan om er vanaf 2021, tijdens de werken aan het gemeentehuis, een deel van de diensten in onder te brengen. Op vraag van de inwoners wordt de timing voor huwelijken nu vooruit geschoven.

De Kaplote werd op de gemeenteraad van maandag aangeduid als officiële trouwlocatie. Het 17de-eeuws gebouw is een erkend monument en opende in april vorig jaar na grondige renovatiewerken. Het is een van de weinige vakwerkconstructies die in de regio bewaard zijn gebleven en is veruit het oudste gebouw van Wingene. Sinds de opening vinden er af en toe socioculturele evenementen plaats.

Het erfgoedhuis zal tijdens de werken aan het gemeentehuis, die normaliter eind dit jaar starten, dienst doen als vergader- en bestuurszone. Aangezien de gemeentelijke trouwzaal dan niet beschikbaar is, stelde het gemeentebestuur eerder al voor om De Kaplote vanaf dan te gebruiken voor het voltrekken van huwelijken. “Bij de dienst Burgerzaken komen regelmatig vragen binnen of het niet mogelijk is om eerder te huwen in De Kaplote”, zegt schepen van Burgerzaken Ann Mesure (CD&V). “Trouwkoppels staan te popelen om in deze unieke omgeving te huwen en daarom passen we de timing aan. Vanaf 15 maart kunnen koppels er hun jawoord geven. Tot aan de start van de werken blijft de trouwzaal in het gemeentehuis ook een optie.”

Een huwelijk aanvragen kan bij de dienst Burgerzaken via burgerzaken@wingene.be of 051/65.00.60. In Wingene trouwen kan elke weekdag en op zaterdag tot 15 uur.