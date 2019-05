Trajectcontrole Wingensesteenweg werkt jaar na installatie nog steeds niet Sam Vanacker

30 mei 2019

12u26 0 Wingene De trajectcontrolecamera’s die al ruim een jaar opgesteld staan langs de Wingensesteenweg werken nog steeds niet. Dat moest korpschef Claude Vandepitte toegeven tijdens de jongste gemeenteraad na een vraag van oppositieraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen).

Eigenlijk had de trajectcontrole, die over een afstand van zes kilometer tussen Tielt en Wingene loopt, al in april vorig jaar moeten operationeel zijn. Die deadline was vooropgesteld door mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA), maar die timing werd niet gehaald, integendeel. Sterker nog is dat nu zelfs niemand lijkt te weten wanneer de trajectcontrole dan wel zal werken. “De vertraging heeft te maken met een discussie tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Proximus en netbeheerder Elia”, aldus Vandepitte.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de camera’s technisch perfect gebruiksklaar, maar is het wachten op een ijkingsattest van aannemer Proximus, waarna er dan nog een aantal administratieve stappen genomen dienen te worden. Wanneer de camera’s zullen werken is voorlopig niet duidelijk.