Toneelkring Bouckhout brengt ‘Penthouse Rock’ op de planken in CC De Feniks Sam Vanacker

12 maart 2020

10u24 0 Wingene Toneelkring Bouckhout is volop aan het repeteren voor ‘Penthouse Rock’, ondertussen al de 34ste productie van de Wingense toneelkring. Tussen eind maart en half april zijn zeven voorstellingen gepland.

‘Penthouse Rock’ brengt het verhaal van Fred en Annie Versluys, twee kleine zelfstandigen die besluiten te investeren in immobiliën. Een geslepen projectontwikkelaar staat op het punt hen een flatgebouw op de zeedijk aan te smeren tot aan het licht komt dat een deel van het gebouw eigendom blijkt te zijn van een oude hippie.

Het gaat om een komedie van Edward de Ruysscher, in een regie van José Cordier. Het is al de achtste keer dat Cordier de regie voor zijn rekening neemt bij Toneelkring Bouckhout. Ook bij ‘De Kat in de Kelder’, de vorige productie van de kring, zat hij in de regiestoel. De cast bestaat uit Nancy Vergote, Ignace Delodder, Katrien Delodder, Warre Baes, Annelies Deprez, Luc Mulier, Annie Vermeersch, Marc Vermandere en nieuwkomer Warre Baes. Claudine Vandewiele is toneelmeester en de tekststeun wordt verzorgd door Joris Denoo en Kristien Decorte.

Er zijn voorstellingen op 27 en 28 maart en 3, 4, 5, 11 en 12 april. Alle voorstellingen vinden plaats om 20 uur. Tickets kosten acht euro en zijn te bestellen op 0474/47.42.03 of www.toneelkring-bouckhout.be.