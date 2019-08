Exclusief voor abonnees Timmy traint al acht jaar voor Iron Man in Hawaï: “Twee jaar geleden moest ik nog opgeven door hartproblemen, maar nu kan ik mijn droom waarmaken” Sam Vanacker

13 augustus 2019

20u15 0 Wingene Timmy Deman zal dit najaar voor het eerst starten aan de Iron Man van Hawaï. In 2017 had de Zwevezeelse vrachtwagenchauffeur ook al een ticket beet voor de bekendste triatlon ter wereld, maar door hartproblemen moest hij toen zijn grote droom opbergen. Maar t wee jaar later is het Timmy weer gelukt zich te plaatsen. “Een onbeschrijflijk gevoel. Hier heb ik acht jaar naartoe gewerkt.”

Acht jaar al traint Timmy voor de Iron Man van Hawaï. “Vier, vijf keer per week ga ik trainen. Van zodra ik thuis kom, loop of zwem ik, terwijl ik in de weekends fiets. In 2016 deed ik voor het eerst mee aan de Iron Man in Frankfurt in de hoop me te kunnen plaatsen voor de wedstrijd in Hawaï. Dat jaar eindigde ik vijftiende in de leeftijdscategorie tussen 35 en 39 jaar. Niet goed genoeg, maar het jaar nadien werd ik derde en veroverde ik een startplaats in Hawaï. Ik was dolgelukkig.” Om de reis te bekostigen, organiseerden familie en vrienden toen zelfs een fuif onder de noemer ‘Timmy Goes to Hawai’.”

