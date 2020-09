Tien bewoners Beernemsteenweg geëvacueerd door gaslek bij graafwerken LSI

15 september 2020

12u51

Bron: LSI 0 Wingene In Wingene zijn dinsdagvoormiddag tien bewoners uit hun woning langs de Beernemsteenweg geëvacueerd. Oorzaak was een gaslek.

Langs de Beernemsteenweg zijn al enkele maanden werken bezig. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, de doortocht van Wildenburg wordt vernieuwd en tussen het centrum van Wingene en Wildenburg wordt het fietspad vernieuwd. Rond 9.45 uur raakte een arbeider tijdens die werken met een kraan een gasleiding op middendruk. De brandweer snelde ter plaatse en stelde een perimeter van zo’n 200 meter in. “De bewoners die in die perimeter zaten, werden naar cultureel centrum De Feniks geëvacueerd. In totaal tien personen”, aldus Marnix Deroo van de brandweerzone Midwest. “Onder begeleiding en verplicht, zodat we een totaal zicht hadden op wie zich waar bevond.”

De bewoners kregen er een kopje koffie aangeboden maar konden na een uurtje al naar hun woning terugkeren. De gasmaatschappij kon het lek snel herstellen.