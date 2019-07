Ticketverkoop nieuw cultuurseizoen gestart SVR

04 juli 2019

15u33

De ticketverkoop van het nieuwe cultuurseizoen in Wingene en Zwevezele is van start gegaan. Onder meer #Likeme, Guga Baúl, Guy Swinnen, Stefaan Degand, De Frivole Framboos, Stijn Meuris, Jan de Wilde, William Boeva, Lukas Lelie en Amelie Albrecht komen in de loop van het seizoen optreden in de gemeente. Tickets kunnen sinds deze week worden gekocht via de reservatiedienst van de Alk. Dat kan via mail naar reservatie@wingene.be, telefonisch op 051/65.04.40 of ter plaatse aan de balie. Je kan ook tickets bestellen bij de deelnemende verenigingen. Voor een aantal voorstellingen wordt een grote opkomst verwacht dus er tijdig bij zijn is de boodschap. Het volledige cultuurprogramma is te vinden via deze link.