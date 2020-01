Theatermonoloog belicht kwetsbare positie van varkensboeren Sam Vanacker

15u26 0 Wingene De Landelijke Gilden van Wingene en Zwevezele, Boeren op een Kruispunt en de gemeente Wingene brengen de bejubelde theatermonoloog ‘Wij, Varkenland’ naar Wingene. De monoloog gaat over de kwetsbare positie van een varkensboer en de psychische veerkracht van de boeren.

Theatermaker Lucas de Man ging ter voorbereiding van de voorstelling een maand lang op stage bij verschillende varkensboeren en interviewde graanhandelaars, bankiers, boerenbondleden, veeartsen en agrarische hulpverleners. Die ervaringen resulteerden in een stuk dat zowel bij het publiek als bij pers hoge ogen gooide. “Met deze gratis voorstelling willen we de problemen bij land- en tuinbouwers bespreekbaar maken”, zegt landbouwschepen Hedwig Kerckhove (CD&V).

Een luisterend oor

“We hebben gemerkt dat mensen uit de sector niet makkelijk over hun problemen praten of hulp zoeken”, gaat schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V) verder. “Eerder sloegen we al de handen in elkaar met de lokale land- en tuinbouwverenigingen voor de campagne ‘Oe is’t’, binnen het project ‘Zot van (’t) boeren. De drempel naar hulp zo laag mogelijk houden en problemen bespreekbaar maken is ook nu weer de boodschap.”

‘Wij, Varkenland’ vindt plaats op dinsdag 18 februari om 19.30 uur in CC de Wissel in de Tramstraat 8. Landbouwers kregen een persoonlijke uitnodiging, maar iedereen is welkom. De voorstelling is gratis, maar reserveren is verplicht en kan bij de dienst Vrije Tijd via cultuurtickets@wingene.be of op 051/65.04.40.