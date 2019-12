Tennisclub investeert 700.000 euro in overdekte velden en aanleg padelterreinen Sam Vanacker

05 december 2019

10u55 5 Wingene De Wingense tennisclub TC Aquila bestaat amper zeven jaar, maar telt al vierhonderd leden. Dat succesverhaal krijgt in 2020 een vervolg, want de club investeert zevenhonderdduizend euro om hun vier tennisvelden te overkappen. Tegelijk komen er ook drie nieuwe padelvelden naast de terreinen. “We hadden de keuze: ofwel stagneren ofwel groeien”, zegt voorzitter Tom Deprez.

Rond de vier gravelvelden in de Rozendalestraat wordt een tennishal opgetrokken in aluminium met een lichtdoorlatend zeil. De zijwanden zullen open kunnen bij warm weer. De club verwacht dat de constructie klaar zal zijn in april. Aansluitend start de bouw van drie padelterreinen. De eerste plannen voor de nieuwe tenthal dateren al van in 2017, terwijl er bij de aanleg van de buitenvelden ook al bewust een goot met betonnen ringen werd aangelegd voor een latere overkapping. De plannen kwamen echter in een stroomversnelling toen de club een subsidie kreeg van Sport Vlaanderen.

Doorslag

“We zijn een jonge club en hebben dus geen groot spaarpotje”, legt voorzitter Tom Deprez uit. “We groeien snel, maar de ruimte is beperkt. Dus ofwel stagneerden we, ofwel bleven we gaan voor groei. We kozen het laatste. We stelden een plan op en onderzochten verschillende pistes. We betrokken ook het gemeentebestuur bij de plannen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie van Sport Vlaanderen besloten we in ons dossier ook padel op te nemen. Daar zijn nog weinig terreinen voor in de regio. Dat gaf de doorslag voor een subsidie van 138.000 euro. Voor de rest van het geld hebben we even nagedacht over crowdfunding, maar uiteindelijk hebben we toch een banklening gekregen, met de steun van het gemeentebestuur, dat zich borg stelde.”

Aquila Sport

De bouw moet tegen de zomer van 2020 afgerond zijn. De ambitie van TC Aquila reikt trouwens nog verder, want de club overweegt ook de aanleg van extra tennisterreinen, al zal de tenthal straks alvast voor een pak meer ademruimte zorgen. “Dankzij de nieuwe constructie kunnen we zowel in de zomer als in de winter spelen. Anderzijds kunnen leden die aan het wachten zijn op een vrij tennisterrein hun tijd straks gebruiken voor een spelletje padel. Er zijn niets dan voordelen aan de combinatie van beide terreinen, al staat padel ook enigszins los van het tennisverhaal. Voor de uitbating gaan we een afdeling Aquila Sport oprichten, die naast TC Aquila staat en apart communiceert. In de praktijk zullen beide afdelingen elkaar alleen maar versterken. Wie padel komt spelen kan ook eens proeven van tennis of omgekeerd.”