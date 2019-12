Techniekacademie reikt diploma’s uit Sam Vanacker

12 december 2019

10u52 0 Wingene Veertig jonge inwoners van Wingene en Zwevezele hebben hun diploma ontvangen van de Techniekacademie. Dat is een initiatief waarbij kinderen tijdens een lessenreeks op woensdagnamiddag ondergedompeld worden in de wereld van techniek en wetenschap.

De kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar werkten tussen september en december aan zes concrete projectjes. Ze maakten een periscoop, een memohouder, badproducten, een deurmatalarm, ze programmeerden een zelfrijdend wagentje en bouwden een miniatuurflatgebouw met een windturbine. De kinderen gingen ook op bedrijfsbezoek naar De Witte-Vandecaveye, een bedrijf dat al enkele decennia actief is in de elektriciteitssector.

“Door te proeven van techniek, kan er passie en liefde voor het vak ontstaan”, zegt Hedwig Kerckhove (CD&V), schepen van Flankerend Onderwijsbeleid. “Uit onderzoek blijkt dat kinderen na deelname aan de Techniekacademie meer ambitie hebben om zelf een technische job te doen en minder genderstereotiep denken over techniek.” Begin volgend jaar gaat in zowel Wingene als Zwevezele een nieuwe lessenreeks van start. De Techniekacademie is een samenwerking tussen Wingene en hogeschool Vives. Met de steun van lokale bedrijfspartner De Witte-Vandecaveye bvba, Logi-Technic en de Provincie West-Vlaanderen.