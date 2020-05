TC Aquila gaat voor virtuele opening nieuwe padelterreinen: “De start van het padelseizoen in Wingene willen we zelfs in coronatijden niet ongezien voorbij laten gaan” Sam Vanacker

20 mei 2020

09u03 0 Wingene De drie nieuwe padelterreinen van TC Aquila zijn klaar. Een écht openingsfeest met bijhorende receptie zit er door de coronacrisis niet in, maar de Wingense tennisclub komt creatief uit de hoek en brengt vrijdagavond de inhuldiging van de terreinen tot in je huiskamer. Vanaf 1 juni kan iedereen dan van de sport komen proeven.

Op 26 maart startte TC Aquila in samenwerking met de gemeente met de aanleg van de allereerste drie padelterreinen in Wingene en omgeving. “Alle veiligheidsvoorwaarden werden in acht genomen en met amper een weekje vertraging, kunnen de terreinen vanaf zaterdag in gebruik genomen worden”, zegt voorzitter van TC Aquila Tom Deprez. “De start van het padelseizoen in Wingene is een moment om zelfs in coronatijden niet ongezien voorbij te laten gaan, dus brengen we de officiële opening vrijdagavond om 20.20 uur met een video op Facebook en Instagram.”

Deze relatief nieuwe sport is ontstaan in Zuid-Amerika en is een mix van tennis en squash. De bal moet over het net gespeeld worden zoals bij tennis, maar het terrein is afgebakend met glazen wanden waardoor de bal ook via de wanden gespeeld kan worden, zoals bij squash.”

Dinsdagavond werd ter plaatse een demonstratiewedstrijd opgenomen waarbij trainers van de club het opnamen tegen het gemeentebestuur. “Padel is één van de snelst groeiende sporten in België”, vertelt schepen Lieven Huys (CD&V). “Deze relatief nieuwe sport is ontstaan in Zuid-Amerika en is een mix van tennis en squash. De bal moet over het net gespeeld worden zoals bij tennis, maar het terrein is afgebakend met glazen wanden waardoor de bal ook via de wanden gespeeld kan worden zoals bij squash. Padel wordt steeds twee tegen twee gespeeld waardoor ook de sociale factor een belangrijke troef is.”

Overkapping tennisterreinen volgt

De officiële opening van de nieuwe padelterreinen kondigt het eerste padelseizoen aan, maar voorlopig nog niet het einde van de bouwwerken. Na de zomervakantie gaan de bouwkranen opnieuw aan de slag om de vier bestaande tennisterreinen te overkappen. “We gaan voor een vaste tentenconstructie die bij mooi weer aan de zijkanten open kan om toch het buitengevoel te creëren, maar die er ook voor zorgt dat de terreinen in de winter bespeelbaar blijven”, zegt Tom Deprez. “Weer of geen weer, in Wingene spelen we vanaf dan het volledige jaar door tennis. Normaal worden die werken half november afgerond.”

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen deelnemen aan een gratis proefmaand padel. Zo worden er gratis rackets ter beschikking gesteld voor vrij spel. Mits reservatie en het volgen van alle veiligheidsvoorschriften kunnen alle inwoners deze nieuwe sport uittesten. Voor meer info en reservatie kan je op de vernieuwde website van www.tcaquila.be terecht.