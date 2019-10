Tachtig bejaarden dansen op Paul Kalkbrenner: “Het hoeft niet altijd schlagermuziek te zijn” Sam Vanacker

04 oktober 2019

21u00 2 Wingene Dat het in de rusthuizen niet altijd Nederlandstalige muziek hoeft te zijn, bewijst de West-Vlaamse woonzorggroep GVO met een opmerkelijke videoclip. Naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van de groep liet de directie tachtig bejaarden samen dansen op de tonen van Paul Kalkbrenners Feed Your Head.

Het filmpje werd afgelopen zomer ingeblikt in de statige voormalige rijksnormaalschool in Brugge. Volledig in de lijn van de originele clip van Feed Your Head zien we hoe één rustig dansende man gaandeweg de hele zaal aan het dansen krijgt. De bejaarden wiegen eerst rustig mee met de dansende gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman, waarna steeds meer volk rechtstaat, de rollator laat staan en aardig meedanst. De video sluit af met de boodschap ‘zorg hoeft geen zorg te zijn’, meteen ook de nieuwe slogan van de groep.

De bewoners waren erg enthousiast. We hebben hen tijdens de opnames zelfs meerdere keren moeten aanmanen om niet al te snel te beginnen met dansen.” Hans De Clerck

Het idee voor de clip is van Hans De Clerck, de directeur van wzc Amphora in Wingene. “Dankzij mijn dochter heb ik de muziek van Paul Kalkbrenner leren kennen”, vertelt Hans (55). “Ik was meteen fan en toen ik het clipje zag was ik helemaal verkocht. Woonzorgcentra worden nogal snel geassocieerd met Vlaamse schlagers, maar ik wou bewijzen dat onze bewoners eigenlijk een heel brede muzieksmaak hebben. Dus heb ik samen met collega Tomas Lambrecht een projectje gelanceerd. In juli brachten we een aantal mensen uit de tien rusthuizen van GVO samen in Brugge en blikten we het filmpje in. De bewoners waren erg enthousiast. We hebben hen tijdens de opnames zelfs meerdere keren moeten aanmanen om niet al te snel te beginnen met dansen.”

Woonzorggroep GVO verenigt tien woonzorgcentra, goed voor ruim 2.000 bewoners en 1.270 medewerkers. Het gaat om Sint Elisabeth (Oostende), Maria ter Ruste (Zwevezele), Amphora (Wingene), Sint Vincentius/De Zonnewende (Meulebeke), SAMEN (campus Wakken), SAMEN (campus Tielt), Sint Vincentius (Kortrijk), Sint Jozef (Moorsele), Sint Anna (Bulskamp) en Zorg en Welzijn (Zedelgem). De nieuwe promovideo werd vrijdagavond in primeur aan het personeel voorgesteld tijdens een bedankingsfeest in het Roeselaarse fabriekspand.