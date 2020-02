Swingt Jan strikt Noordkaap Sam Vanacker

17 februari 2020

11u33 0 Wingene Noordkaap komt op zaterdag 20 juni naar de sporthal van Wingene. Daarmee heeft ‘Swingt Jan’, dat door de school en het oudercomité van Sint-Jan georganiseerd wordt, opnieuw een topper beet.

“Na Natalia, Clouseau, De Kreuners en vorig jaar nog Niels Destadsbader zijn we bijzonder trots om op deze vijfde editie Noordkaap met frontman Stijn Meuris te mogen verwelkomen in het Wingense sportpaleis”, zegt directeur Michiel De Jaeger. “Het is twintig jaar geleden dat Noordkaap afscheid nam, maar nu is de band weer terug. Bovendien in de bezetting waarmee ze destijds hun grootste hits scoorden.”

Tickets kosten 36 euro en zijn te bestellen op www.swingtjan.be, bij Bloemen Belucci in Wingene, broodjeszaak Smoefelke in Zwevezele en De Harlekijn in Beernem.