Studentenclub viert 65-jarig bestaan en maakt zich op voor 36ste galabal Sam Vanacker

07 november 2019

11u13 5 Wingene Studentenclub Moeder Gezelle blaast dit jaar 65 kaarsjes uit. De club werd in 1954 opgericht en is zowel in de studentensteden als in eigen regio nog altijd goed gekend. Op zaterdag 16 november organiseren de studenten al voor de 36ste keer een galabal.

Vandaag telt Moeder Gezelle zeventien leden. Recent vierden de studenten dat lustrumjaar met een feest in de Shamrock in Tielt. De leden hechten veel waarde aan de studententraditie die vijfenzestig jaar geleden ontstond in Wingene. “In ons praesidium zitten acht mensen, we hebben een pro senior die nog actief is, er zijn vijf commilitones en we hebben ook drie schachten”, zegt PR-verantwoordelijke Sies Baert. “Moeder Gezelle blijft een bekend merk in Wingene en omstreken en die tradities houden we in ere.”

Steenoven

In eigen regio staat de club vooral bekend om de organisatie van hun galabal, dat op 16 november aan de 36ste editie toe is. “Voor het derde jaar op rij kiezen we voor een bedrijfsgebouw van Steenoven in Ardooie als locatie”, legt praeses Jonas Steyaert uit. “De zaal ligt dicht bij Wingene en Tielt, er is veel parkeerplaats en de zaal is groot genoeg om zowel een danszaal als een lounge in onder te brengen. Nieuw is dat we de inrichting van de zaal wat aanpassen, zodat onze vips een beter zicht hebben op de ruimte.”

Bekende leden

De club verwelkomt jaarlijks ruim 2.000 bezoekers op het galabal en daar zijn niet alleen studenten bij. “We hebben een publiek van alle leeftijden en dat heeft alles te maken met onze lange traditie. We proberen nieuwe mensen aan te trekken, terwijl ook onze oud-leden blijven komen. Door de jaren heen hadden we trouwens al heel wat bekende regiogenoten in de rangen. Zo waren onder andere de burgemeester van Wingene en verschillende ondernemers uit de regio ooit praeses.” Nog dit: de naam van de club werd destijds bedacht door oprichter Ovide Deryckere en verwijst naar de moeder van Guido Gezelle, die afkomstig was van Wingene.

Tickets voor het 36ste galabal van Moeder Gezelle zijn te bestellen op de website van Moeder Gezelle. Galakledij is verplicht. Wie een jeansbroek aan heeft, komt er niet in. Vanuit Tielt wordt een shuttlebus ingelegd tussen 21.30 en 6 uur. De bus vertrekt aan de Europahal en stopt ook aan de parking van d’Arta in Ardooie.