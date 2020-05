Studenten kunnen weer samen blokken in De Wissel en De Feniks Sam Vanacker

20 mei 2020

13u37 0 Wingene Vanaf donderdag 21 mei kunnen studenten opnieuw samen blokken in Wingene en Zwevezele. De gemeente opent CC De Wissel en CC De Feniks, al gelden er wel enkele veiligheidsmaatregelen.

Jaarlijks worden in Wingene enkele locaties ingericht als stille studieruimte voor studenten die liever niet alleen thuis studeren. “We mogen er niet zomaar van uitgaan dat elke student thuis de juiste accommodatie heeft om te kunnen blokken”, zegt schepen Lieven Huys (CD&V). “Dat bleek ook uit een grootschalige bevraging van 5.200 studenten door schepen en parlementslid Brecht Warnez. De helft van deze studenten gaf aan dat ze nood hebben aan een sociale studieplaats.”

Veiligheid voorop

Studenten die gebruik willen maken van de studieruimte in CC De Wissel of in CC De Feniks kunnen een plaatsje reserveren. “We zorgen ervoor dat ze elke keer aan dezelfde tafel plaatsnemen zodat ze ook in dezelfde studentenbubbel blijven. Verder staan de tafels ver genoeg van elkaar en worden er voldoende maatregelen genomen op vlak van hygiëne. We vragen de studenten uitdrukkelijk om een mondmasker aan te doen om naar de studieruimte te komen of wanneer ze zich verplaatsen. Aan hun studietafel hoeft dat niet.”

Een tafeltje reserveren kan door een e-mail te sturen naar erik.werniers@wingene.be, met daarin de locatie (Wingene of Zwevezele) en de datum van de eerste studiedag in de openbare studieruimte.