Strook bosrand van Vagevuurbossen moet plaats ruimen voor nieuw fietspad tussen Wingene en Beernem Sam Vanacker

03 september 2020

17u22 2 Wingene De Vlaamse regering heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de tweede fase van de aanleg van het fietspad langs de N370 tussen Wingene en Beernem. Voor de aanleg moet een fikse strook bosrand gekapt worden, al wordt dat verlies gecompenseerd met nieuw groen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de werken in 2021 kunnen starten. Er komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen de Blauwhuisstraat in Wildenburg en de Torenweg in Aanwijs, waarmee de kernen van Wingene en Beernem voor fietsers met elkaar verbonden worden. In 2010 al werd beslist dat het nieuwe fietspad aan de oostelijke kant van de N370 zou komen, wat betekent dat er een strook van maximaal vijf meter van de bosrand van de Vagevuurbossen gekapt moet worden.

Compensatie

Volgens AWV en de Vlaamse Landmaatschappij is er echter veel natuurcompensatie voorzien. “We zijn recent gestart met de uitvoering van natuurinrichting op een graslandperceel in de Vagevuurstraat in Wingene”, zegt Veva Daniëls van AWV. “We hebben een ingebuisd bovenloopje van de Blauwhuisbeek weer opengelegd en de bebossing met loofhout en het herstel van een eikendreef volgen. Verder gaan we in Beernem, waar de gewestweg het bos doorsnijdt, twee wildkokers aanleggen zodat klein wild veilig de weg kan oversteken. Ook gaan we er een touwbrug voor eekhoorns aanleggen. Als de verlichting vervangen moet worden, kiezen we voor vleermuisvriendelijke verlichting. Tot slot gaan we een nieuwe bosmantel (een struikenrand in de overgang van loofbos naar open terrein, nvdr) van acht meter breed en zevenhonderd meter lang aanleggen. De bosrand is namelijk altijd wat dichter begroeid dan het midden van het bos. Gezien de bosrand gerooid wordt voor de aanleg van het fietspad stimuleren we de vorming van een nieuwe bosmantel door struiken aan te planten in de eerste meters naast het nieuwe fietspad.”

Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad wordt ook de gewestweg heraangelegd. Naast het nieuwe fietspad worden aan de Reigerlostraat stukken nieuwe grachten aangelegd en waar nodig hersteld. Aan parking Aanwijs wordt een middenberm aangelegd, zodat recreanten makkelijker de weg kunnen oversteken.