Startschot Huis van het Kind met doe- en ontmoetingsvoormiddag in sporthal Sam Vanacker

20 januari 2020

18u45 0 Wingene In de sporthal van Wingene vindt op zondag 2 februari een gratis speel-en workshopvoormiddag voor gezinnen met kinderen plaats. Met de activiteit wil de gemeente het nieuwe Huis van het Kind meer naambekendheid geven.

Het Huis van het Kind is ondertussen in veel Vlaamse gemeenten geïntroduceerd. In de meeste gevallen gaat het niet om een fysiek ‘huis’, maar om een gebundeld aanbod van diensten of organisaties die met de opvoeding van kinderen te maken hebben. Eind vorig jaar organiseerde de gemeente al een eerste netwerkavond voor alle partnerorganisaties en nu wordt die dienstverlening ook voor het publiek gelanceerd. “Het Huis van het Kind is er voor alle kleine en grote kinderen, hun ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Met deze kick-off willen we ons aanbod bekend maken bij het publiek”, zegt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). “Voor de kleinsten hebben we een zintuigenworkshop ‘Diep in de zee’, voor de kleuters is er een bewegingsparcours en oudere kinderen kunnen onder andere een workshop waterraketten afsteken volgen of lasershooten. Verder zijn er glittertattoos en tal van andere randanimatie. Voor de ouders is er de infobeurs. We trakteren op een gratis drankje en een hapje en ieder gezin krijgt een goodiebag met gadgets mee naar huis.”

De startactiviteit van het Huis van het Kind vindt plaats op zondag 2 februari vanaf 9.30 tot 12 uur in de sporthal van Wingene. De activiteit is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot en met 24 januari op www.wingene.be/huisvanhetkind of 051/61.07.20.