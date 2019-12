Stalker met Hitlerfascinatie krijgt 2 jaar cel Siebe De Voogt

12 december 2019

14u55 1 Wingene Een 41-jarige man uit Wingene heeft een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, gekregen omdat hij zijn ex-partner maandenlang bleef lastigvallen. K.H. bracht met graffiti zelfs een hakenkruis aan op het tuinhuis van het slachtoffer.

Volgens de burgerlijke partij kwam er al in het najaar van 2017 een einde aan de relatie tussen K.H. en zijn toenmalige vriendin. Aanvankelijk liet de vrouw haar ex-vriend nog een jaar bij haar inwonen, maar toen ze voor hem een appartement had gevonden, liep het mis. De man bestookte het slachtoffer met telefoontjes en stond te pas en te onpas voor haar woning te wachten. Op een nacht drong hij de tuin van de vrouw binnen en doodde een van haar kippen. Op haar tuinhuis bracht K.H. met graffiti een hakenkruis aan. Volgens de burgerlijke partij had de man een Hitlerfascinatie.

Na de reeks incidenten kreeg de veertiger van de onderzoeksrechter voorwaarden opgelegd. Het contactverbod leek aanvankelijk te werken, maar op 10 september schond H. zijn voorwaarden door zijn ex-partner opzettelijk aan te rijden met zijn fiets. De vrouw kreeg daarna nog verschillende klappen te verwerken. Sinds die laatste feiten zit K.H. in voorhechtenis. De man betwistte de feiten niet. Zijn advocaat Maxime Van Winkel benadrukte dat zijn cliënt gefrustreerd was door de financiële situatie van zijn partner, die van rijkere afkomst was. Ook het overmatige alcoholgebruik van H. zou volgens de raadsman een rol gespeeld hebben.