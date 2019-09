Sportschoolweek laat 1.000 leerlingen proeven van sport SVR

17 september 2019

15u24 0 Wingene In de loop van deze week komen bijna 1.000 leerlingen langs in sporthal de Zwaluw in Zwevezele, waar ze kennis maken met vijftien verschillende sporten. Dat gebeurt in het kader van de de sportschoolweek, een samenwerking tussen de gemeente, de scholen en de sportclubs naar aanleiding van de Maand van de Sportclub.

“Alle leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar uit Wingene en Zwevezele zakken af naar de sporthal in Zwevezele. Per dag komt er telkens een andere graad aan de beurt”, zegt sportschepen Lieven Huys (CD&V). “We willen de kinderen laten kennismaken met zoveel mogelijk uiteenlopende sporten zoals kickboks, petanque en yoga. Maar ook de meer traditionele sporten zoals voetbal en volleybal komen aan bod. De leerlingen van het zesde leerjaar mogen op vrijdag gaan sporten in de Kijkuit in Beernem.”

Naast het uitgebreide sportaanbod van de clubs biedt de gemeente ook zelf specifieke lessenreeksen aan voor kinderen en volwassenen zoals zumba, piloxing, kleutersport en dansacademie. Inschrijven voor die lessenreeksen kan vanaf vandaag via de website van de gemeente.