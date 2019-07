Speelpleinwerking Pret Kadet in de running voor prijzenpakket Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Sam Vanacker

16 juli 2019

10u18 0 Wingene De kans is groot dat de speelpleinwerking van Wingene en Zwezevele straks een prijzenpakket ter waarde van 450 euro binnenhaalt. Pret Kadet doet namelijk mee aan een youtubewedstrijd van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Het filmpje uit Wingene staat met ruim 750 likes (nipt) op de eerste plaats. De wedstrijd wordt woensdagmiddag afgesloten.

“Via de jeugddienst hoorden we over de wedstrijd en we beslisten om ook onze kans te wagen”, legt monitor Anton Haeck uit. “Via een zelfgemaakt youtubefilmpje moesten we onze inzet voor de speelpleinwerking in de verf zetten. Zo gezegd, zo gedaan en met alle acht de moni’s en met steun van de jeugddienst hebben we begin juli een leuk filmpje opgenomen met de kinderen aan het sportpark in Wingene. Het filmpje dat op woensdag 17 juli om 12 uur het meeste likes heeft, wint een mooi feestpakket met onder andere een mobiele geluidsinstallatie, een microfoon en een stroboscoop.”

“We zijn de enige West-Vlaamse inzending. Voorlopig heeft ons filmpje al meer dan 750 likes, waarmee we aan de leiding staan, nipt gevolgd door een filmpje van de speelpleinwerking van Bornem. Het zou uiteraard fantastisch zijn als wij de prijs naar Wingene kunnen halen”, besluit Anton.

Bekijk de inzending van Pret Kadet hier.