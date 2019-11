Speelgoedinzamelactie is succes Sam Vanacker

18 november 2019

10u49 0 Wingene De vijfde editie van de speelgoedinzamelactie in Wingene werd een succes. Ruim zeventig kinderen zullen dankzij de actie kunnen rekenen op een mooi stuk speelgoed in december.

De werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal team Wingene, de brugfiguren van scholengemeenschap Driespan en het sociaal huis sloegen opnieuw de handen in elkaar voor de actie. Tot en met 13 november kon er tweedehandsspeelgoed in goede staat binnengebracht worden bij de scholen in Wingene of bij de inzamelpunten in de kerken van de parochies Sint-Amandus, Sint-Joris en Sint-Jan. De actie werd een succes en alles samen kunnen straks meer dan zeventig kinderen van gezinnen die het wat moeilijker hebben rekenen op een mooi stuk speelgoed. Het team bedankt uitdrukkelijk alle scholen en iedereen die hun speelgoed op deze manier een tweede leven gaf.