Speelgoed gezocht voor gezinnen die het wat moeilijker hebben Sam Vanacker

04 november 2019

11u34 0 Wingene Speelgoed op overschot? Dan kan je er misschien een ander kind gelukkig mee maken. Vanaf maandag 4 november tot en met woensdag 13 november loopt er in Wingene een grootschalige speelgoedinzamelactie om ook kinderen van gezinnen die het wat moeilijker hebben een mooie 6 december te kunnen bezorgen.

De actie is een initiatief van het interparochiaal team en het sociaal huis van Wingene, met de steun van de Wingense scholen. De bedoeling is om kinderen en ouders te overtuigen om een stuk(je) speelgoed weg te schenken aan minderbedeelde gezinnen uit de gemeente. Er wordt degelijk en duurzaam speelgoed gezocht. Speelgoed dat kapot is of knuffelberen zijn niet welkom. Tot en met 13 november kan je speelgoed - via je (klein)kind - binnenbrengen bij een van de scholen in Wingene of bij de inzamelpunten in de kerken van de parochies Sint-Amandus, Sint-Joris en Sint-Jan.

